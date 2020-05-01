Тюменца отправили в колонию за пьяную езду

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Молодого человека, виновного в неоднократной пьяной езде, осудили в Тюмени, сообщает региональная прокуратура.

В октябре 2019 года 21-летнему тюменцу было отменено условное осуждение за пьяное вождение. Ему предстояло отбывать шесть месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, осужденный был лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на три года.

В связи с задержкой оформления документов, тюменец в колонию не уехал и совершил еще два преступления. 23 февраля 2020 года он через тайник приобрел два свертка с мефедроном, а 7 марта в нетрезвом состоянии управлял автомобилем.

Суд окончательно назначил подсудимому к отбытию 1 год 7 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима и на два года 10 месяцев лишил его прав.