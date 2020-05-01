Госдума: принят закон, разрешающий студентам преподавать в школах

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Закон, разрешающий студентам преподавать в школах и вести детские кружки и факультативы приняла Госдума 27 мая, сообщает законодательный орган.

"Вести уроки смогут студенты, обучающиеся по педагогическим специальностям, начиная с четвертого курса, успешно прошедшие промежуточную аттестацию, — сказал председатель Государственной думы Вячеслав Володин, комментируя инициативу. — Работать в кружках и секциях можно будет уже после второго курса любого вуза. Главное, чтобы профиль подготовки соответствовал тематике факультатива. Например, студенты-инженеры смогут вести курс робототехники. Для них это будет возможность попробовать себя в профессии".

По словам Вячеслава Володина, принятое решение поможет отчасти восполнить кадровый дефицит, в том числе временный. Важно, что условия допуска студентов к преподаванию, которые изначально правительство предлагало определить в подзаконном акте, теперь зафиксированы нормами прямого действия, уточнил он.

Вячеслав Володин также подчеркнул, что, приняв федеральный закон, дума досрочно реализовала поручение президента России.

В соответствии с законом, после его вступления в силу, обучать школьников по основным общеобразовательным программам смогут студенты, обучающиеся по специальности "Образование и педагогические науки" и успешно прошедшие промежуточную аттестацию не менее чем за три года обучения.

В свою очередь, вести кружки или факультативы дополнительного образования смогут студенты профильных вузов, успешно отучившиеся два года. При этом вести факультативы они смогут лишь по направлению своей подготовки.

"Соответствие образовательной программы высшего образования направленности дополнительной общеобразовательной программы определяется работодателем", — подчеркивается в законе.