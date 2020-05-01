Более полусотни работ отправили тюменцы на конкурс "МЫ"

| Фото: Конкурс национальных видеороликов "Мы" во ВКонтакте | Фото: Конкурс национальных видеороликов "Мы" во ВКонтакте

Более 50 заявок прислали тюменские дисапоры на конкурс национальных видеороликов "МЫ", сообщают организаторы.

Заявки на первый Тюменский областной конкурс "МЫ" принимают до 10 июня, подробности на сайте. Темой для видеоролика могут стать особенности культуры, а также истории о межнациональной дружбе. На выбор участникам представлено три номинации: игровой видеоролик с актерами (1-5 минут), анимационный ролик (20-60 секунд), видеорепортаж/блог (1-5 минут).

Организаторы конкурса в группе во ВКонтакте продолжают делиться интересными работами, которые прислали тюменцы.