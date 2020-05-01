  • 29 мая 202029.05.2020пятница
  • USD71,1012
    EUR78,2611
  • В Тюмени 12..14 С 3 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Более полусотни работ отправили тюменцы на конкурс "МЫ"

Общество, 19:17 29 мая 2020

Конкурс национальных видеороликов "Мы" во ВКонтакте | Фото: Конкурс национальных видеороликов "Мы" во ВКонтакте

Более 50 заявок прислали тюменские дисапоры на конкурс национальных видеороликов "МЫ", сообщают организаторы.

Заявки на первый Тюменский областной конкурс "МЫ" принимают до 10 июня, подробности на сайте. Темой для видеоролика могут стать особенности культуры, а также истории о межнациональной дружбе. На выбор участникам представлено три номинации: игровой видеоролик с актерами (1-5 минут), анимационный ролик (20-60 секунд), видеорепортаж/блог (1-5 минут).

Организаторы конкурса в группе во ВКонтакте продолжают делиться интересными работами, которые прислали тюменцы.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# видеоролики , конкурсы , национальности

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:01 29.05.2020Скульптурную группу, посвященную огнеборцам, открыли в Увате
19:39 29.05.2020О последствиях нехватки йода в организме рассказали тюменские врачи
19:28 29.05.2020Названы победители областного конкурса бизнес-проектов среди студентов
19:17 29.05.2020Более полусотни работ отправили тюменцы на конкурс "МЫ"