Подростка на "Ладе" задержали тюменские автоинспекторы

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

16-летнего подростка на "Ладе" задержали инспекторы полка ДПС ГИБДД под Тюменью 29 мая. Машина принадлежала дедушке, водительского удостоверения не было.

"Около четырех часов в районе дома №14 на улице Московский тракт, в районе подъема на путепровод "Лада" привлекла внимание наряда ДПС. Водитель пытался развернуться за несколько десятков метров до патрульного автомобиля, чтобы не встретиться с полицейскими. Обычно так делают нетрезвые водители", – рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Автоинспекторы стали преследовать машину. На предупреждения и призывы остановиться тот не реагировал. Преследование продолжилось по объездной дороге, затем водитель развернулся и поехал по Салаирскому тракту. К преследованию присоединились несколько нарядов ДПС. На развороте полицейские увидели, что водитель – скорее всего подросток. С ним находился еще один пассажир.

На 53-м км Салаирского тракта "Лада" съехала в лес, затем помчалась по полю, по бездорожью и застряла в грязи. Инспекторы ДПС задержали пассажиров.

"Водителем оказался 16-летний парень. Выяснилось, что ключи от машины он взял у деда, пока тот спал. Подросток делал это уже не первый раз. Кстати, мама знала о ночных поездках сына, но не думала, что они могут закончиться оформлением административных материалов в ГИБДД. Для ее сына это самый счастливый исход, чаще всего подростковые вояжи заканчиваются травмами или летально", – добавили в ГИБДД.

На 16-летнего водителя в присутствии мамы составили административный материал за езду на автомобиле без права управления транспортом.