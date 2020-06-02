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День открытых дверей онлайн проведет аграрный университет

Общество, 08:30 02 июня 2020

ГАУ Северного Зауралья ВКонтакте | Фото: ГАУ Северного Зауралья ВКонтакте

Виртуальный день открытых дверей проведет ГАУ Северного Зауралья 4 июня, начало в 16 часов, сообщает учебное учреждение.

Участники трансляции узнают, какие направления подготовки и какие профессии в аграрном образовании и науке Тюменской области можно считать особенно перспективными и привлекательными в ближайшие годы; как изменились условия приема документов в университет в связи с режимом повышенной готовности в условиях распространения коронавирусной инфекции; кто такой агроинженер и зачем "проектировать" коров; про big data и космические технологии в агробизнесе и где этому учат; как за один период обучения получить несколько дипломов, а также получат ответы на другие вопросы.

Трансляция пройдет в соцсети "ВКонтакте" на главной странице аккаунта "Абитуриент ГАУ Северного Зауралья".

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# абитуриенты , ГАУ Северного Зауралья

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