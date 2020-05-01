Тюменская цирковая студия стала обладателем гранта регионального департамента культуры

| Фото: организаторов регионального фестиваля любительских коллективов | Фото: организаторов регионального фестиваля любительских коллективов

Тюменская образцовая цирковая студия "Икар" признана победителем конкурса грантов среди дипломантов первой степени регионального фестиваля любительских творческих коллективов. Выигранные 300 тыс. рублей будут направлены на пошив новых сценических костюмов.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила художественный руководитель студии Татьяна Лях.

В 2001 году супруги Лях по приезду в Тюмень из Старого Уренгоя организовали цирковую студию "Икар". На сегодня 58 человек занимаются в ней, возраст от пяти до 32 лет. Жанры используют все: воздушная гимнастика, эквилибристика, пластика, дрессура, фокусы и другие.

"В 2017 году коллектив получил звание образцового. На первом региональном фестивале-конкурсе любительских коллективов стали дипломантами первой степени. Получили право участвовать в конкурсе по предоставлению грантовой поддержки. Выиграли 300 тысяч рублей. Средства направим на пошив новых костюмов", - говорит Татьяна Лях.

Студия "Икар" - неоднократный победитель конкурс и фестивалей циркового искусства, которые проводит Росгосцирк. В их копилке достижений - серебро международного конкурса "Цирк нашего детства" в Екатеринбурге, где участвовали десять стран. Тюменские циркачи - участники телевизионных проектов федеральных каналов - "Минута славы" и "Синяя птица" - участвовали трижды, два раза были на программе "Лучше всех". У них есть золото и бронза "Дельфийских игр".

"В 2020 году прошли отбор на "Дельфийские игры". Пока не известно, состоятся ли они в связи в режимом повышенной готовности. Воспитанники дома занимаются, поддерживают форму. Хотим поставить новый спектакль. У нас уже есть несколько постановок. Весну связывали с новыми достижениями для детей 5-6 лет – у них большой потенциал. Коллектив на хорошем счету в России, поэтому ждем снятия ограничений. Все детки хорошие, великолепные, трудолюбивые хочется представить их на конкурсах, фестивалях", - поделилась художественный руководитель цирковой студии "Икар" Татьяна Лях.

Напомним, итоги конкурса грантовой поддержки любительским коллектива региона были опубликованы по портале государственно-правовой информации правительства Тюменской области 21 мая. Из 15 заявок эксперты определили шесть победителей.

Обладателями гранта в размере 300 тыс. рублей стали: образцовый любительский коллектив - ансамбль танца "Фиеста" с. Викулово, народный любительский театральный коллектив "Альянс" с. Абатское, ансамбль русской песни "Россияночка" Ишимского района, образцовый любительский коллектив - цирковая студия "Икар" Тюмени, фольклорно-этнографический ансамбль "Тамаша" Ялуторовского района, образцовый любительский ансамбль народного танца "Калинка" с. Ярково.

Средства поддержки они получат после издания распоряжения правительства Тюменской области о предоставлении грантов.

Анжела Лебедева