Победителей конкурса "Экспортер года в Тюменской области" наградили в онлайн-формате

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В нашем сознании уже сложилась уверенность, что Тюмень может стать глобальным мировым центром и надо от мечты переходить к реальности. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор в видеообращении к участникам "Экспортер года в Тюменской области в 2020 году".

Церемония награждения победителей конкурса, в котором соревновались 12 ведущих предприятий–экспортеров региона, впервые прошла в режиме онлайн.

Победителем в номинации "Экспортер года в сфере промышленности" стало предприятие "Тюменские аэрозоли". Ежемесячно с конвейера тюменского завода сходит 1 млн баллончиков с различными смесями. Из новинок – антисептик с частицами серебра и медицинский кислород для дыхания. Компания активно экспортирует свою продукцию в Казахстан и Америку, Беларусь, Северную и Южную Европу, Китай и Израиль. Скоро первая партия отправится в Великобританию.

Победителем в номинации "Экспортер года в сфере АПК" стал "Заводоуковский маслозавод". Полторы тысячи тонн рапсового масла ежемесячно отправляется из Заводоуковска в Европу и Азию. Основные потребители – Швеция, Норвегия и Китай. Тюменское рапсовое масло иностранцы ценят за качество, так как оно производится исключительно механическим способом. В технологическом процессе не применяются никакие искусственные ферменты, тогда как большинство заводов в мире используют химию

"Экспортером года в сфере услуг" стала компания "Русский дистрибьютор". Участники разработки и реализации нацпроекта цифровизации российской экономики получили признание не только в своей стране. Уже два года тюменские IT-специалисты пишут программы для правительства Узбекистана. Один из недавних проектов компании для ближнего зарубежья – цифровой сертификат COVID-19. Это своего рода паспорт здоровья.

Лидером номинации "Экспортер в сфере высоких технологий" стала компания "Альфа Драйв". Бренд компании "Сноурайдер" в мире снегомотогонщиков – это уже почти, как Харлэй Дэвидсон для обычных байкеров. На продукции тюменской компании катаются в Княжестве Андорра и по склонам Гренландии. По некоторым позициям в технологии молодые тюменские предприниматели превзошли Японию и США. Теперь в этих странах предпочитают заказывать комплекты из Тюмени.

Победителем в специальной номинации "Прорыв года" стала компания "НордЭко". По словам заместителя губернатора Тюменской области Андрея Пантелеева, вручавшего заслуженную награду, компания с 2018 года отправляет в Китай абсолютно уникальный товар - оленьи панты. Признание прорывной деятельности молодой компании "НордЭко" обязательно приведет их к новым победам на международных рынках".

Каждый победитель конкурса, организованного Фондом "Инвестиционное агентство Тюменской области", Центром поддержки экспорта и региональной Торгово-промышленной палатой, в дополнение к диплому получил сертификат в размере 150 тыс. рублей на развитие экспортной деятельности.

"Для правительства региона развитие экспортного потенциала Тюменской области остается важным, безусловным приоритетом. Желаю предпринимательскому сообществу в вопросах экспорта занимать активную позицию, а тюменским предприятиям выпускать качественную и конкурентоспособную продукцию. И тогда каждый экспортер Тюменской области сможет наращивать свой экспортный потенциал и завоевывать новые международные рынки", - подчеркнул Александр Моор.

Подробную информацию об организации конкурса и мерах поддержки экспорта можно узнать в Центре поддержки экспорта Тюменской области (телефон: +7 (3452) 53-40-00 доб.1006, 1003, электронная почта export.tecrus@gmail.com) и в департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, тел. (3452) 426467.