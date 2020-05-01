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День защиты детей по-семейному: тюменцев ждут онлайн-показы мюзиклов и спектаклей

Общество, 17:54 30 мая 2020

kultura-to.ru

Около 700 мероприятий подготовили ко Дню защиты детей учреждения культуры Тюменской области.

Ребят ждут спектакли, мастер-классы, викторины и экскурсии. Как уточнила заместитель директора департамента культуры Тюменской области Анна Кривоносова, все они пройдут в режиме онлайн.

1 июня в 12 часов на YouTube-канале Тюменского драматического театра начнется показ спектакля о правилах дорожного движения. В 14 часов - мюзикл для всей семьи "Приключения Буратино". В 12 часов – концерт "Сказка с Тюменским филармоническим оркестром "Руслан и Людмила".

Показы пройдут на официальной странице Тюменской филармонии во ВКонтакте, Одноклассниках и на сайте филармонии.

Полный план мероприятий ко Дню защиты детей можно посмотреть здесь.

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# День защиты детей , концерты , театры

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