В Тюменской области рынок платных услуг показал прирост

| Фото: Юлии Роденко | Фото: Юлии Роденко

В Тюменской области рынок платных услуг показал прирост. Данные по динамике вошли в доклад Тюменьстата о социально-экономическом положении, с итогами ознакомился "Вслух.ру".

По данным ведомства, в январе-марте 2020 года было предоставлено услуг на 24 млрд 690,2 млн рублей, что на 3% больше по сравнению с предыдущим кварталом. В январе-марте 2019 года итог составил 24 млрд 26,1 млн рублей.

По понятным причинам объем марта 2020 года – 8 млрд 195,3 млн рублей – уступал зимним месяцам, когда общая сумма превышала 8,2 млрд рублей.

Индекс в целом по стоимости услуг в сравнении с мартом 2019 года составил 103,7%. Больше всего подорожали услуги в сфере образования (индекс 111,1%), связи (109,4%), правового характера (108,6%), организаций культуры (106,9%). Практически на прежнем уровне остались услуги зарубежного туризма (индекс 100,3%), пассажирского транспорта (100,6%).

Индекс на жилищно-коммунальные услуги по региону составил 101,9%, на медицинские - 102,4%, на бытовые - 103,9%.