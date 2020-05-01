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В Госдуме предложили лечить зависимость от курения за счет ОМС

Общество, 09:35 31 мая 2020

Минздрав России во ВКонтакте | Фото: Минздрав России во ВКонтакте

Включить в программу госгарантий лечение пациентов с никотиновой зависимостью предложил член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич, сообщает РИА Новости.

"Важно, чтобы поликлиника, работающая в первую очередь на профилактику заболеваний, взаимодействовала с такими больными. Во всем мире никотиновая зависимость признана болезнью. Следовательно, отношение к подобным больным должно быть точно такое же, как и ко всем остальным. Говоря о лечении, я предлагаю использовать комплексную систему, включающую психотерапию и фармакологию в рамках ОМС", - сказал Борис Менделевич.

Менделевич отметил, что вместе с финансированием необходимо внедрить и четкие критерии оценки эффективности деятельности медучреждения, среди которых, может быть количество болезней, вызванных систематическим курением.

Вместе с тем, подчеркнул депутат, все меры будут эффективны только в случае наличия адекватной альтернативы, например в виде спортивных объектов во дворах или доступности абонементов в фитнес-центрах, а также возврат части налогов на абонемент.

Всемирной организацией здравоохранения 31 мая провозглашено Днем отказа от курения.

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# отказ от курения

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