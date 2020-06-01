В тюменском доме ночью горела квартира

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Занесение открытого источника огня могло стать причиной пожара в квартире дома на ул. 70 лет Октября в Тюмени 1 июня.

Вызов поступил примерно в час. Горела однокомнатная квартира жилого двухэтажного дома.

На месте пожара работали 10 сотрудников пожарно-спасательных частей города и три единицы техники.

"Было сильное задымление в квартире и в подъезде. Работало звено газодымозащитной службы", – сообщил корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев.

Пламя повредило квартиру на площади 30 квадратных метров. Пострадавших нет.

Инна Пахомова