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В тюменском доме ночью горела квартира

Происшествия, 12:54 01 июня 2020

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Занесение открытого источника огня могло стать причиной пожара в квартире дома на ул. 70 лет Октября в Тюмени 1 июня.

Вызов поступил примерно в час. Горела однокомнатная квартира жилого двухэтажного дома.

На месте пожара работали 10 сотрудников пожарно-спасательных частей города и три единицы техники.

"Было сильное задымление в квартире и в подъезде. Работало звено газодымозащитной службы", – сообщил корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев.

Пламя повредило квартиру на площади 30 квадратных метров. Пострадавших нет.

Инна Пахомова

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

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