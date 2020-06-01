У 23 жителей региона подтвержден COVID-19 в минувшие сутки

| Фото: www.mos.ru | Фото: www.mos.ru

Далее в сюжете Число случаев COVID-19 в Тюменской области выросло до 1661

23 случая заболевания коронавирусной инфекцией выявили в Тюменской области за минувшие сутки, сообщает оперативный штаб Москвы.

В Свердловской области прирост составил 283 человека, в Челябинской области - 134, на Ямале - 40, в Югре - 151, в Курганской области - 14.

Всего в России за сутки зафиксировано 9 тыс. 35 случаев коронавируса в 84 регионах. 40,1% заболевших не имели клинических проявлений. Летальных исходов - 162, полностью выздоровели 3 тыс. 994 человека.

Лидирует по заболевшим COVID-19 Москва - 2 тыс. 297 человек, в Московской области заболели 728 человек, в Санкт-Петербурге - 364, в Нижегородской области - 315.

На 1 июня в России зарегистрировано 414 тыс. 878 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4 тыс. 855 летальных исхода, выздоровели 175 тыс. 877 человек.