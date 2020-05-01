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О необходимости ношения масок детьми рассказали в региональном департаменте здравоохранения

Общество, 16:34 30 мая 2020

"Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Детям средства защиты тоже нужны, ведь у них нет каких-то особенных органов чувств или слизистых, которые не восприимчивы к вирусу. Об этом заявили в региональном департаменте здравоохранения.

"Конечно, очень сложно на малыша надеть маску и уговорить ее не трогать. Здесь выход только один - избегать во время прогулок с детьми посещения людных мест в закрытых помещениях. Ведь маску можно не носить на улице, она должна защищать при контакте с другими людьми - в помещениях, общественном транспорте. Потому в магазин лучше сходите сами, а с малышом - только на свежий воздух", - говорит пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

Маска может быть медицинской одноразовой и многоразовой. Менять и те, и другие нужно каждые 2-3 часа. Также можно приобрести респираторы, в том числе в строительных магазинах, - противопылевые, они служат дольше и имеют более высокую степень защиты. Но и это не 100 % гарантия защиты.

Еще плюс такого средства защиты в том, что оно создает и некий психологический барьер - вы уже не сможете машинально прикоснуться к лицу. К тому же не стоит забывать и про социальную дистанцию, ведь все меры должны применяться в комплексе, сообщает "Мегатюмень".

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