В поликлиниках региона возобновят плановый прием с 1 июня

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Плановый прием пациентов частично возобновят в поликлиниках Тюменской области с 1 июня, сообщает региональный оперштаб.

Самостоятельно записаться на первичный прием можно к терапевту, педиатру, хирургу, акушеру-гинекологу, офтальмологу, стоматологу, травматологу-ортопеду. К остальным специалистам вне зависимости от диспансерной группы можно будет попасть только по направлению. Решение о направлении к профильным специалистам принимает врач первичного звена.

Помимо очного приема, тюменцы могут получить телемедицинскую консультацию или осмотр на дому. Работа процедурных кабинетов, забора крови, кабинета ЭКГ и других служб диагностики также будет организована только по направлению и по предварительной записи.

По решению врача, при наличии жизненных показаний и невозможности переноса без ухудшения здоровья, будут выписывать направления на плановую госпитализацию (отбор пациентов) пациентов кардиологического и онкологического профилей.

На входе в поликлиники будут работать дежурные администраторы. Посетители обязаны соблюдать социальную дистанцию, также необходима маска. Приходить на прием ко врачу нужно не ранее, чем за 10 минут до назначенного времени.

Жители старше 65 лет всю медицинскую помощь получают у себя дома, им приходить в поликлинику не потребуется.

Отметим, что полностью снять ограничения эпидемиологическая обстановка пока не позволяет. Медицинские организации признаются зонами возможного заражения коронавирусной инфекцией, поэтому без острой необходимости посещать поликлиники не рекомендуется.