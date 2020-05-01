22 человека вылечились от коронавируса в регионе за сутки
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Суточный прирост выздоровевших от COVID-19 в Тюменской области составил 22 человека.
Общее число излечившихся выросло до 812.
Напомним, всего коронавирусом в регионе заболели 1 тыс. 608 человек, из них 28 - за минувшие сутки. Лечение от COVID-19 продолжают 788 человек. К аппаратам ИВЛ подключены четыре человека из общего числа заболевших.
301 человек размещены в обсерваторе, из них 11 детей. 2 тыс. 800 человек остаются под медицинским наблюдением, 3 тыс. 276 человек - на перевахтовке.
Сегодня скончалась 65-летняя пациентка, у которой были тяжелые хронические заболевания. Врачи долгое время боролись за ее жизнь, она находилась на ИВЛ. Оперативный штаб выражает соболезнования родным и близким.
За весь период пандемии в Тюменской области скончались 8 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.