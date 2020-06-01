Ишимскую детвору ждут конкурсы, акции и викторины онлайн в День защиты детей

| Фото ИА "Тюменская линия" | Фото ИА "Тюменская линия"

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Принять участие в онлайн-мероприятиях предлагают детям Ишима 1 июня.

По информации заместителя главы города по социальным вопросам Бориса Долженко, для ребят пройдет конкурс рисунков "Пусть всегда будет солнце!" на сайтах образовательных организаций. Кроме того, в соцсетях стартовала акция "Подари улыбку другу". Юным пользователям предстоит отправить своим друзьям и приятелям смайлики через соцсети. Во "ВКонтакте" пройдет онлайн-викторина. Также ишимцы примут участие в международном творческом конкурсе на образовательном портале. До 4 июня продлится городской онлайн-конкурсе "Вместе весело шагать". В День защиты детей финиширует школьный фотоконкурс "Фотографии моего детства…" на сайтах школ и в группах в соцсетях.

Борис Долженко отметил, что главная цель мероприятий – охватить ими как можно большее число детей.

"Несмотря на сложившуюся в связи с пандемией коронавируса ситуацию, работа с детьми продолжается. Помогаем тем ребятам, которые находятся на всех видах учета и в областном банке данных. Выезжаем, помогаем, чем требуется. Оказываем материальную поддержку, приобретаем канцелярию, формируем продуктовые наборы", - рассказал замглавы.

Он отметил, что 1 июня должно было состояться онлайн-открытие "Трудового лета", но в связи с эпидемиологической обстановкой мероприятие перенесено.

Тем не менее летом будут трудоустроены около 1 тыс. подростков от центра "Работа России" и 766 – от молодежного "Центра развития". Ребята будут трудиться в детских садах, центрах дополнительного образования, библиотеках и музеях, на вакансиях, предоставленных предпринимателями города с соблюдением всех санитарных норм и требований.

Инна Кондрашкина