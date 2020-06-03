Центр психологической поддержки студентов заработал в ТюмГУ

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Проект "Центр психологической поддержки студентов" стартовал в ТюмГУ. Бесплатно получить психологическую помощь и моральную поддержку, принять участие в тренингах может каждый студент, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Портал psychologist-utmn.ru дает возможность принять участие в онлайн-семинарах или записаться на индивидуальную консультацию. Специалисты проекта готовы помочь студентам в любой трудной ситуации или ответить на интересующий вопрос о своей специальности.

"С 2016 года Центр по работе с общежитиями управления молодежной политики ТюмГУ сотрудничает с кафедрой общей и социальной психологии Института психологии и педагогики. Это сотрудничество стало основополагающим для проведения мероприятий, направленных на психологическое просвещение и эмоциональную поддержку студентов, проживающих в общежитиях", - рассказала руководитель Центра по работе с общежитиями Ольга Стрюкова.