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Тюменские таможенники выявили контрафактные заготовки для обуви

Происшествия, 14:32 02 июня 2020

Тюменская таможня | Фото: Тюменская таможня

Более 20 тыс. контрафактных заготовок для обуви NIKE выявили тюменские таможенники, сообщает пресс-служба Тюменской таможни.

Поддельная продукция выявлена в пункте пропуска через государственную границу Петухово. Пограничники остановили транспортное средство, в котором находились заготовки для обуви. Правообладателем оценен экономический ущерб на сумму более 95 млн рублей.

Готовятся материалы в органы полиции для принятия процессуального решения. Дальнейшая судьба поддельных товаров будет зависеть от решения суда.

В 2019 год Тюменской таможней выявлено более 288 тыс. единиц контрафактной продукции с экономическим ущербом около 480 млн рублей.

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# контрафакт , таможня

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