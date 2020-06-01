В команду "Вожатых нашего двора" приглашают жителей региона

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О запуске Всероссийской акции "Вожатый нашего двора" сообщает Всероссийский проект Лига Вожатых совместно с Детским центром Грин-Ландия. Присоединиться к команде вожатых-волонтеров могут и жители Тюменской области.

К участию в акции приглашают вожатых детских лагерей и центров, у которых есть документ о прохождении курсов вожатского мастерства (или иной документ), помощников вожатых, старшеклассников, активистов РДШ, педагогов, участников Всероссийского проекта "Лига вожатых", имеющих опыт организации досуга для детей.

Чтобы стать "вожатым нашего двора", необходимо подать заявку, заполнив форму, пройти обучение и инструктаж по организации игровой программы во дворе.

Подробности здесь.