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Пост пожарной охраны открыли в поселке Андреевский

Общество, 19:35 01 июня 2020

администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

Пост муниципальной пожарной охраны открыли в пос. Андреевский Тюменского района 1 июня, сообщает пресс-служба главы района.

Как рассказал заместитель главы района Артем Чертов, открытие отдельного поста пожарной охраны на территории поселка было долгожданной и необходимой мерой.

Время прибытия подразделений пожарной охраны из ближайших населенных пунктов – пос. Боровский, Богандинский или Винзили – составляло примерно 20-40 минут с момента поступления вызова, что не соответствует установленным нормативам. До 2020 года в тушении пожаров на территории поселка активно участвовали пожарные военного лесничества, но в 2020 году – после расформирования подразделения – Андреевский остался без надежного прикрытия.

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Собственного подразделения пожарной службы в Андреевском не было более 10 лет. Решение о создании отдельного поста муниципальной пожарной охраны в поселке принято главой района, и 14 мая 2020 года на данные цели выделены бюджетные средства. После слов напутствия Артем Чертов пожелал пожарным "сухих рукавов".

В команду пожарных Андреевского поста вошли пять опытных сотрудников – все местные жители, которые ранее трудились пожарными в военном лесничестве. Для размещения поста администрацией муниципалитета предоставлен гараж в самом центре поселка с оборудованной комнатой отдыха.

Пост в Андреевском стал девятым подразделением пожарной охраны Тюменского района. Теперь на страже пожарной безопасности района стоит 61 работник муниципальной пожарной охраны.

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# пожарный пост , Тюменский район

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