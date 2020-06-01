В Тобольске обновят два городских спорткомплекса

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Косметический ремонт дворца спорта "Кристалл" завершится в Тобольске в начале августе 2020 года, сообщает городская администрация.

Строители заменят отслоившуюся плитку, отремонтируют освещение, на улице появится большой экран.

Также летом пройдет ремонт спортивного комплекса "Лидер". Здесь частично заменят и утеплят кровлю, поменяют все пластиковые окна, будет новая отделка лестниц, окраска стен. Рабочие проведут большие работы по сантехнике, системе вентиляции и кондиционирования. Сейчас ведутся работы по замене плит и благоустройству фасада.