Капитальный ремонт бассейна в Викулово завершат до конца года

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Капитальный ремонт плавательного бассейна в с. Викулово будет выполнен до конца 2020 года. Соответствующее поручение дал губернатор Александр Моор после личного приема с жителями Тюменской области в режиме видео-конференц-связи 1 июня.

К главе региона обратилась многодетная мама, учитель сельской школы и рассказала, что существующий бассейн давно требует ремонта.

Как сообщил заместитель губернатора, начальник главного управления строительства области Сергей Шустов средства на проведение первого этапа ремонтных работ в бюджете муниципального образования предусмотрены. Администрация Викуловского района уже заключила договор на подготовку проектной документации и государственной экспертизы в части достоверности определения сметной стоимости. Срок завершения первого этапа — по замене покрытия чаши бассейна и ремонту бассейнового оборудования – декабрь текущего года. В летний период 2021 года запланировано выполнение второго, заключительного этапа работ.

Губернатор Александр Моор подписал поручение курирующему заместителю и главе Викуловского муниципального района обеспечить контроль за проведением мероприятий по качественному и своевременному ремонту плавательного бассейна.

Педагог дополнительного центра развития детей в селе Казанское попросил главу региона решить вопрос со строительством пешеходного тротуара к спортивному комплексу "Медведь". Чтобы добраться до него, местным жителям приходится идти по проезжей части улицы. Глава Казанского муниципального района Татьяна Богданова пояснила, что подготовка к проведению данных работ уже началась и уже к концу июля текущего года строители выполнят ремонт подъездной дороги и установку пешеходного тротуара к спортивному комплексу.

Пенсионер из д. Баландина Казанского района назвал сезонную проблему в Ильинском сельском поселении. По словам Валерия Андреевича, во время весеннего паводка происходит подмыв и обрушение левого берега р. Ишим у д. Баландина, которое может привести к разрушению подъездной дороги к населенному пункту.

Заместитель губернатора, начальник главного управления строительства области Сергей Шустов заверил, что в этом году вопрос будет решен. В рамках перечня дорожных работ по автомобильным дорогам общего пользования местного значения на 2020 год запланировано строительство альтернативной дороги взамен аварийного участка, протяженностью около километра. Завершить строительные работы планируется в ноябре 2020 года.

"Как только закончатся все ограничительные мероприятия, связанные с пандемией коронавируса и ситуация стабилизируется, обязательно приеду с рабочей поездкой в Казанский район и проверю качество выполненных работ", - пообещал губернатор.

В ходе личного приема с жителями области положительно был решен вопрос установки дорожных знаков и ремонта автомобильных дорог в мкр. Строитель в Тобольске.