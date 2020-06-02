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Дни правовой помощи детям проходят в Армизонском районе

Общество, 17:03 02 июня 2020

из группы КЦСОН Армизонского района во ВКонтакте

Дни правового консультирования и просвещения продолжаются в Армизонском районе 2 июня.

На вопросы родителей ответят специалисты Комплексного центра социального обслуживания населения. О правовом воспитании школьников, нюансах опеки и детско-родительских отношениях расскажет инспектор по охране прав детства, психолог Надежда Усольцева, тел. 8 (34547)2-46-68. О предоставлении жилья детям-сиротам - специалист опеки Наталья Журавлева, тел. 8 (34547) 2-33-51.

Также консультацию можно получить онлайн на сайте учреждения, в группах во ВКонтакте и Одноклассниках.

Евгения Шевцова

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# Армизонский район , дети , правовая помощь

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