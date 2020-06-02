Дни правовой помощи детям проходят в Армизонском районе

из группы КЦСОН Армизонского района во ВКонтакте из группы КЦСОН Армизонского района во ВКонтакте

Дни правового консультирования и просвещения продолжаются в Армизонском районе 2 июня.

На вопросы родителей ответят специалисты Комплексного центра социального обслуживания населения. О правовом воспитании школьников, нюансах опеки и детско-родительских отношениях расскажет инспектор по охране прав детства, психолог Надежда Усольцева, тел. 8 (34547)2-46-68. О предоставлении жилья детям-сиротам - специалист опеки Наталья Журавлева, тел. 8 (34547) 2-33-51.

Также консультацию можно получить онлайн на сайте учреждения, в группах во ВКонтакте и Одноклассниках.

Евгения Шевцова