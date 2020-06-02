Акция "Письмо счастья" для детей с ограниченными возможностями здоровья прошла в Нижнетавдинском районе

| Фото: Комплексный центр социального обслуживания населения "Тавда" | Фото: Комплексный центр социального обслуживания населения "Тавда"

Благотворительную акцию "Письмо счастья" в День защиты детей провели в Нижнетавдинском районе, персонально поздравив ребят с ограниченными возможностями здоровья.

Как сообщила корреспонденту информагентства "Тюменская линия" руководитель службы социализации и реабилитации Комплексного центра социального обслуживания населения "Тавда" Валентина Синицына, подарки доставили 35 детям.

"Традиционный праздник в связи с эпидемиологической обстановкой в этом году пришел домой к каждому ребенку. Специалисты с аквагримом на лице и воздушными шарами поздравили детей и доставили "Письмо счастья" - конверт с открыткой. К нему прилагался подарок - раскраска, стихотворение для разучивания, шаблоны для аппликации "Забавные животные", сумочки "Сделай сам" и сладости. При помощи родителей или старших братьев и сестер дети смогут изготовить поделки, интересно провести время, получить новые навыки", - рассказала Валентина Синицына.

Благотворительную поддержку оказали местные индивидуальные предприниматели.

| Фото: Комплексный центр социального обслуживания населения "Тавда" | Фото: Комплексный центр социального обслуживания населения "Тавда"

Ирина Кургузова