"Дети РайЦентра" из села Бердюжье стали победителями в школе КВН

| Фото: архив "Дети райцентра" во ВКонтакте | Фото: архив "Дети райцентра" во ВКонтакте

Команда Тюменской юниор-лиги КВН "Дети райцентра" из с. Бердюжье стала победителем по итогам года, сообщает городской многопрофильный центр.

Итоги подвели накануне Дня защиты детей, оценив онлайн-разминку во время дистанционного обучения Тюменской школы юных кавээнщиков. Как рассказала директор лиги КВН "ТЮМЕНЬ" Лариса Антропова, самой активной и результативной команде доставят главный приз - огромную пиццу. Авторы лучших ответов из разных команд получат дипломы.

"Надеюсь, что, как всегда, в августе кавээнщики продолжат состязаться в юморе в летнем лагере. Девиз юных юмористов "Готовь шутки летом!" – будет воплощен в жизнь!", – добавила она.

Участие в онлайн-разминке приняли 16 команд: восемь из областного центра, одна из Тюменской области, две из Омской и пять из города Кинель Самарской области. Игра была настолько увлекательной, что на семь вопросов только заключительной разминки ребята прислали 142 ответа. Больше всех отличились команды "Смешарики" (Тюмень) – 20 ответов, "Шпана" (Омская область) – 26 ответов и "Дети райцентра" (с. Бердюжье Тюменской области) – 38 ответов.

Добавим, что запись на долгожданную 11-ю "Тюменскую летнюю школу КВН" уже открыта. Как всегда, она пройдет в детско-юношеском центре "Авангард" предположительно с 10 по 23 августа.