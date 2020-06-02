Автобусы пойдут в объезд улицы Дмитрия Менделеева в Тюмени

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Движение пассажирских автобусов изменится время перекрытия участка ул. Дмитрия Менделеева в Тюмени с 3 по 15 июня, сообщает Тюменьгортранс.

В объезд перекрытого участка от пересечения с ул. Мельникайте до ул. Раушана Абдуллина последуют маршруты №№ 13, 16, 22, 38, 45, 57, 73, 88. Автобусы будут осуществлять посадку и высадку пассажиров на существующих остановочных пунктах по маршрутам объезда.

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Уточнить время прибытия и ближайшие доступные остановки пассажиры смогут по бесплатному телефону справочной службы МКУ Тюменьгортранс 8-800-250-0722.