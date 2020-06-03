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Тюменские многодетные семьи приглашают на всероссийский "Марафон талантов"

Общество, 17:13 03 июня 2020

департамент культуры Тюменской области ВКонтакте | Фото: департамент культуры Тюменской области ВКонтакте

Стартовал всероссийский конкурс "Марафон талантов" в рамках проекта "Многодетная Россия". Масштабное мероприятию помогает детям из многодетных семей проявить себя, дать волю творческим началам, выступить на большой сцене вместе с заслуженными артистами страны, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Конкурс проводится по номинациям: "Хореография", "Вокал", "Художественное слово". Финальный концерт, приуроченный ко Дню матери, состоится 17 ноября в 2020 года в Государственном кремлевском дворце.

Подать заявку и узнать подробную информацию о проекте можно здесь.

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# конкурс , многодетные семьи , творчество

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