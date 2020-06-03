Более двухсот тысяч саженцев посадили в Тюменской области участники акции "Сад памяти"

| Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области ВКонтакте | Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области ВКонтакте

217 тыс. 64 саженца посадили в 22 лесничествах Тюменской области на площади 50 га. В мероприятиях приняли участие 524 человека, сообщает департамент лесного комплекса региона.

"В рамках акции "Сад памяти" в лесах высажено более 200 тысяч хвойных саженцев. В честь каждого ушедшего на войну жителя Тюменской области посажено хвойное деревце", - рассказал начальник отдела мониторинга, охраны и защиты лесов департамента лесного комплекса Тюменской области Олег Турнаев.

Он отметил, что в 2020 году запланированные памятные посадки в рамках лесохозяйственных мероприятий окончены, однако международная акция "Сад памяти" продолжается.

Каждый житель может посадить дерево на своем участке и посвятить посадку подвигу своего героического родственника, отметив место проведения личной акции на интерактивной карте.