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Более двухсот тысяч саженцев посадили в Тюменской области участники акции "Сад памяти"

Общество, 20:58 03 июня 2020

департамент лесного комплекса Тюменской области ВКонтакте | Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области ВКонтакте

217 тыс. 64 саженца посадили в 22 лесничествах Тюменской области на площади 50 га. В мероприятиях приняли участие 524 человека, сообщает департамент лесного комплекса региона.

"В рамках акции "Сад памяти" в лесах высажено более 200 тысяч хвойных саженцев. В честь каждого ушедшего на войну жителя Тюменской области посажено хвойное деревце", - рассказал начальник отдела мониторинга, охраны и защиты лесов департамента лесного комплекса Тюменской области Олег Турнаев.

Он отметил, что в 2020 году запланированные памятные посадки в рамках лесохозяйственных мероприятий окончены, однако международная акция "Сад памяти" продолжается.

Каждый житель может посадить дерево на своем участке и посвятить посадку подвигу своего героического родственника, отметив место проведения личной акции на интерактивной карте.

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# Великая Отечественная война , сад Памяти

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