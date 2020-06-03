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Судебные приставы арестовали Infiniti за многочисленные неоплаченные штрафы

Происшествия, 18:21 03 июня 2020

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Судебные приставы арестовали Infiniti за многочисленные неоплаченные штрафы. Владелец не оплатил 85 штрафов на сумму 56 тыс. 200 рублей, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Среди неоплаченных штрафов 74 - за нарушение скоростного режима, один за нарушение правил перевозки детей, девять – выезд за стоп-линию, один – за проезд на запрещающий сигнал светофора.

За рулем иномарки находился брат должника. Прибывшие на место судебные приставы арестовали автомобиль, учитывая, что за его владельцем и другие долги на сумму в несколько десятков миллионов рублей.

Сотрудники ГИБДД предпринимают меры по обеспечению неотвратимости наказания за нарушения ПДД, останавливая на дорогах должников с неоплаченными штрафами.

Автомобили особо злостных должников занесены в базу камер фото-видеофиксации ГИБДД. В Тюменской области в настоящее время 26 владельцев автомобилей имеют задолженность по штрафам за нарушения ПДД в общей сумме на всех более чем на 2 млн рублей.

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# автомобиль , арест , ГИБДД Тюменской области

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