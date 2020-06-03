Судебные приставы арестовали Infiniti за многочисленные неоплаченные штрафы
Судебные приставы арестовали Infiniti за многочисленные неоплаченные штрафы. Владелец не оплатил 85 штрафов на сумму 56 тыс. 200 рублей, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
Среди неоплаченных штрафов 74 - за нарушение скоростного режима, один за нарушение правил перевозки детей, девять – выезд за стоп-линию, один – за проезд на запрещающий сигнал светофора.
За рулем иномарки находился брат должника. Прибывшие на место судебные приставы арестовали автомобиль, учитывая, что за его владельцем и другие долги на сумму в несколько десятков миллионов рублей.
Сотрудники ГИБДД предпринимают меры по обеспечению неотвратимости наказания за нарушения ПДД, останавливая на дорогах должников с неоплаченными штрафами.
Автомобили особо злостных должников занесены в базу камер фото-видеофиксации ГИБДД. В Тюменской области в настоящее время 26 владельцев автомобилей имеют задолженность по штрафам за нарушения ПДД в общей сумме на всех более чем на 2 млн рублей.