Тюменский фельдшер рассказала о работе эпидбригады скорой помощи

| Фото: пресс-служба Станции скорой медицинской помощи | Фото: пресс-служба Станции скорой медицинской помощи

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О работе "ковидной" бригады скорой медицинской помощи рассказала фельдшер Елена Краснова. Три месяца назад она одной из первых начала работать в эпидбригаде.

Это был обдуманный и добровольный шаг для получения нового опыта, знаний, навыков и с перспективами профессионального развития, сообщает пресс-служба Станции скорой медицинской помощи.

По словам Елены Красновой, медики и водители, работающие в составе бригад, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом, собрались с разных подстанций. Всего 46 человек, в смену выходит пять бригад.

"Мы подошли к этому выбору с полной ответственностью, с большим интересом и огромным желанием помогать людям. И будем работать столько, сколько потребуется. Каждое утро у нас традиционная пятиминутная планерка на воздухе между теми, кто уходит со смены, и теми, кто заступает. Обсуждаем новую информацию, интересные случаи", - рассказала она.

Поводом для вызова может быть не только повышение температуры тела, но и травма, отравление или обострение хронического заболевания. У всех звонящих диспетчеры собирают эпиданамнез. Задают ряд определенных вопросов, в том числе интересуются, был ли у пациента либо людей из его окружения контакт с заболевшим, у которого подтвержден коронавирус.

"Госпитализация пациентов с подозрением на коронавирус согласовывается старшим врачом, поэтому, когда мы привозим их в специализированный стационар, нас там уже ждут", - пояснила Елена Краснова.

Она также рассказала, что большинство пациентов настроены лечиться, спасать свою жизнь. Однако есть пациенты с подтвержденным диагнозом коронавирус, которые отрицают существование заболевания, но и они быстро соглашаются на госпитализацию.

Особое внимание во время работы уделяется и вопросам безопасности, соблюдения противоэпидемических требований.

"У нас до мелочей отработаны алгоритмы надевания спецкостюмов, обработки салона автомобиля. Наверное, до конца своей деятельности мы останемся такими, как сейчас, - зацикленными на чистоте. Столкнувшись с этим вирусом и увидев, как он протекает и с какими осложнениями, мы стали еще более скрупулезными и ответственными в плане дезинфекции. Конечно, мы ждем, когда все это завершится, и люди вернутся к своей привычной жизни. Это будет радостным событием, когда мы сможем свободно передвигаться, отдыхать, работать, жать друг другу руки и обниматься при встрече", - добавила Елена Краснова.