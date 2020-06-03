Обитателей Тюменского зоопарка накормят мороженым и свежим салатом

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

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Партию продуктов питания направили в Тюменский зоопарк предприятия-резиденты индустриального парка "Боровский". Компания "Прованс" поделилась с животными свежим салатом, а фирма "Ландис" - мороженым.

В период ограничений, введенных в регионе для предупреждения распространения коронавирусной инфекции, Тюменский зоопарк закрыт для посетителей. Доходы от продажи билетов отсутствуют, поэтому зоопарк был вынужден обратиться к тюменцам за помощью в приобретении продуктов для кормления животных.

"Один только медведь ежедневно съедает около 10 кг каши с мясом. Кроме того, в его рацион входят овощи и фрукты. Ежемесячно для кормления животных требуется около тысячи двухсот килограммов мяса. В день наши питомцы съедают порядка 15 килограммов овощей и фруктов. На нашу просьбу о помощи очень активно откликнулись не только горожане, но и некоторые предприятия. Из нескольких магазинов нам привозят продукты, у которых подходит к концу срок годности", - рассказал директор Тюменского зоопарка Олег Погудин.

Сегодня животные не голодают, - благодаря неравнодушным тюменцам они полностью обеспечены необходимым рационом на полтора месяца вперед. По словам директора, сотрудничество с тюменскими предприятиями будет продолжено и после того, как зоопарк вновь откроется для посетителей.

"Сегодня мы отправили в Тюменский зоопарк партию бракованной продукции. Это абсолютно качественное мороженое, но с внешними недостатками - например, сломался или треснул вафельный стаканчик. Раньше такая продукция утилизировалась", - рассказал журналистам коммерческий директор предприятия "Ландис" Андрей Шкурко.

В состав тюменского мороженого входят шесть натуральных ингредиентов - молоко, сгущеное молоко, сахар, масло, желатин и либо ванилин, либо порошок какао. Ветеринар зоопарка признала этот продукт вполне пригодным для питомцев. Его можно использовать, например, при варке каш.

"О том, что зоопарк нуждается в помощи, мы узнали из средств массовой информации. У меня у самого есть собака. Мы всей семьей ее очень любим. Она тоже с удовольствием лакомится нашим тюменским мороженым", - рассказал Андрей Шкурко. Компания "Ландис" готова отправлять в зоопарк около ста килограммов продукции в неделю.

Предприятие "Прованс" производит полностью готовые к употреблению свежие салаты, миксы и овощные смеси. По словам руководителя отдела маркетинга Анны Русаковой, все салаты обрабатываются вручную. При этом остается много покровных листьев, которые, несмотря на свежесть и экологическую чистоту, по стандартам не должны попадать в продукцию, предназначенную для людей. Было решено отправить партию такого салатного листа в зоопарк.

"Мы думаем, что пандемия коронавируса будет побеждена не только с помощью какой-то вакцины, но и гуманным отношением людей друг к другу и к братьям нашим меньшим. Триста питомцев зоопарка радовали нас, и мы считаем своим долгом им помочь в трудную минуту", - сказала Анна Русакова - любящая хозяйка четырех собак и пяти кошек, взятых из приюта для бродячих животных.

Несколько ящиков овощей и фруктов привез в зоопарк председатель национально-культурной автономии казахов Тюменской области Есенгалий Ибраев.

"Тюменский зоопарк - яркая достопримечательность нашего города. Я часто приезжаю сюда с гостями из Казахстана. Конечно, узнав о том, что животные нуждаются в помощи, мы, как и очень многие тюменцы, не остались равнодушными. Радует, что в Тюмени живут добрые и отзывчивые люди, готовые поддержать братьев наших меньших", - сказал Есенгалий Ибраев в беседе с обозревателем "Тюменской линии".

Журналисты "Тюменской линии" тоже приехали в зоопарк не с пустыми руками. Мы привезли животным овсяные хлопья и пшенную крупу, морковь, свеклу и другие продукты.

Нельзя не отметить, что почти у каждого питомца зоопарка - сложная и, подчас, трагическая судьба. Например, косуля и один из медведей попали сюда еще детенышами - их родителей убили браконьеры. В дикой природе они бы не выжили. А леопард и тигр в прошлом - цирковые артисты. Иногда своих питомцев сдают в зоопарк любители зооэкзотики.

Группу журналистов в зоопарке радушно встретил медведь, которому очень понравилось мороженое. Рады были общению с нами волки, верблюд, обезьяны.

"Мы очень благодарны горожанам и предприятиям за помощь. Наши животные давно привыкли к большому количеству посетителей, поэтому сейчас они очень скучают без общения с людьми. Надеюсь, через неделю мы откроемся. Ждем тюменцев и гостей региона в гости", - подчеркнул Олег Погудин.

Евгений Бабенко