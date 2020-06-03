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Обитателей Тюменского зоопарка накормят мороженым и свежим салатом

Общество, 19:39 03 июня 2020

Фото ИА "Тюменская линия"

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Партию продуктов питания направили в Тюменский зоопарк предприятия-резиденты индустриального парка "Боровский". Компания "Прованс" поделилась с животными свежим салатом, а фирма "Ландис" - мороженым.

В период ограничений, введенных в регионе для предупреждения распространения коронавирусной инфекции, Тюменский зоопарк закрыт для посетителей. Доходы от продажи билетов отсутствуют, поэтому зоопарк был вынужден обратиться к тюменцам за помощью в приобретении продуктов для кормления животных.

"Один только медведь ежедневно съедает около 10 кг каши с мясом. Кроме того, в его рацион входят овощи и фрукты. Ежемесячно для кормления животных требуется около тысячи двухсот килограммов мяса. В день наши питомцы съедают порядка 15 килограммов овощей и фруктов. На нашу просьбу о помощи очень активно откликнулись не только горожане, но и некоторые предприятия. Из нескольких магазинов нам привозят продукты, у которых подходит к концу срок годности", - рассказал директор Тюменского зоопарка Олег Погудин.

Сегодня животные не голодают, - благодаря неравнодушным тюменцам они полностью обеспечены необходимым рационом на полтора месяца вперед. По словам директора, сотрудничество с тюменскими предприятиями будет продолжено и после того, как зоопарк вновь откроется для посетителей.

"Сегодня мы отправили в Тюменский зоопарк партию бракованной продукции. Это абсолютно качественное мороженое, но с внешними недостатками - например, сломался или треснул вафельный стаканчик. Раньше такая продукция утилизировалась", - рассказал журналистам коммерческий директор предприятия "Ландис" Андрей Шкурко.

В состав тюменского мороженого входят шесть натуральных ингредиентов - молоко, сгущеное молоко, сахар, масло, желатин и либо ванилин, либо порошок какао. Ветеринар зоопарка признала этот продукт вполне пригодным для питомцев. Его можно использовать, например, при варке каш.

"О том, что зоопарк нуждается в помощи, мы узнали из средств массовой информации. У меня у самого есть собака. Мы всей семьей ее очень любим. Она тоже с удовольствием лакомится нашим тюменским мороженым", - рассказал Андрей Шкурко. Компания "Ландис" готова отправлять в зоопарк около ста килограммов продукции в неделю.

Предприятие "Прованс" производит полностью готовые к употреблению свежие салаты, миксы и овощные смеси. По словам руководителя отдела маркетинга Анны Русаковой, все салаты обрабатываются вручную. При этом остается много покровных листьев, которые, несмотря на свежесть и экологическую чистоту, по стандартам не должны попадать в продукцию, предназначенную для людей. Было решено отправить партию такого салатного листа в зоопарк.

"Мы думаем, что пандемия коронавируса будет побеждена не только с помощью какой-то вакцины, но и гуманным отношением людей друг к другу и к братьям нашим меньшим. Триста питомцев зоопарка радовали нас, и мы считаем своим долгом им помочь в трудную минуту", - сказала Анна Русакова - любящая хозяйка четырех собак и пяти кошек, взятых из приюта для бродячих животных.

Несколько ящиков овощей и фруктов привез в зоопарк председатель национально-культурной автономии казахов Тюменской области Есенгалий Ибраев.

"Тюменский зоопарк - яркая достопримечательность нашего города. Я часто приезжаю сюда с гостями из Казахстана. Конечно, узнав о том, что животные нуждаются в помощи, мы, как и очень многие тюменцы, не остались равнодушными. Радует, что в Тюмени живут добрые и отзывчивые люди, готовые поддержать братьев наших меньших", - сказал Есенгалий Ибраев в беседе с обозревателем "Тюменской линии".

Журналисты "Тюменской линии" тоже приехали в зоопарк не с пустыми руками. Мы привезли животным овсяные хлопья и пшенную крупу, морковь, свеклу и другие продукты.

Нельзя не отметить, что почти у каждого питомца зоопарка - сложная и, подчас, трагическая судьба. Например, косуля и один из медведей попали сюда еще детенышами - их родителей убили браконьеры. В дикой природе они бы не выжили. А леопард и тигр в прошлом - цирковые артисты. Иногда своих питомцев сдают в зоопарк любители зооэкзотики.

Группу журналистов в зоопарке радушно встретил медведь, которому очень понравилось мороженое. Рады были общению с нами волки, верблюд, обезьяны.

"Мы очень благодарны горожанам и предприятиям за помощь. Наши животные давно привыкли к большому количеству посетителей, поэтому сейчас они очень скучают без общения с людьми. Надеюсь, через неделю мы откроемся. Ждем тюменцев и гостей региона в гости", - подчеркнул Олег Погудин.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" ﻿

Евгений Бабенко

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# благотворительность , Есенгалий Ибраев , коронавирус , Ландис , Прованс

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