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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Волонтеры призывают тюменцев помочь с формированием продуктовых наборов нуждающимся

Общество, 19:59 03 июня 2020

Тюменский Штаб помощи #МыВместе | Фото: Тюменский Штаб помощи #МыВместе

Помочь с формированием бесплатных продуктовых наборов приглашает коммерческие организации и неравнодушных граждан Штаб помощи пожилым и маломобильным гражданам #МыВместе. Наборы предназначены для тех, кому они жизненно необходимы,- жителей области, в силу сложившихся обстоятельств находящихся в трудной жизненной ситуации и на самоизоляции.

Оказать помощь может каждый. Для этого в крупных торговых центрах оборудованы специальные брендированные "Тележки Добра", где покупатели могут оставить продукты с длительным сроком хранения.

Представители коммерческих организаций могут напрямую позвонить в Штаб помощи, где их сориентируют, какая помощь для жителей региона актуальна в данный момент.

За время работы Штаба помощи #МыВместе на горячую линию штаба поступило 4 тыс. 587 звонков; волонтеры кол-центра приняли 3 тыс. 768 заявок; командой отработано 3 тыс. 698 заявок.

Чтобы получить помощь в виде бесплатного продуктового набора, заявитель должен позвонить в Штаб помощи по телефону 8-800-200-34-11, сообщить свои данные, подтвердить необходимость в бесплатном продуктовом наборе, его информация передается в социальную службу для подтверждения. После этого, по наличию всех необходимых продуктов, собирается набор и доставляется мобильной группой волонтеров.

Штаб помощи продолжит работу до 14 июня включительно.

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# волонтеры , коронавирус , льготники

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