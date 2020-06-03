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Более двух с половиной миллионов просмотров собрали показы онлайн-кинотеатра

Общество, 16:04 03 июня 2020

www.mkrf.ru | Фото: www.mkrf.ru

Более 2,5 млн просмотров собрали показы онлайн-кинотеатра "Попкорн", сообщает тюменский "Медиаполис".

Проект был запущен с 23 марта и за время режима повышенной готовности прошло девять онлайн-киносеансов. Было показано 43 фильма, из них 37 созданы тюменскими кинематографистами.

Онлайн-кинотеатр помог тюменским авторам показать свои работы большому количеству зрителей и получить их признание, а зрители смогли увидеть множество короткометражных фильмов и познакомиться с талантливыми командами. Организатором проекта выступил совместно с социальной сетью ВКонтакте.

Завершающий показ прошел 1 июня и был посвящен детскому кино. Созданные юными тюменцами картины посмотрели 242 тыс. человек. Все восемь фильмов, показанные в этот день, созданы в Тюмени и Тюменской области.

Отметим, что даже после завершения онлайн-кинопоказов фильмы доступны для просмотра. Все короткометражки были показаны в формате прямых трансляций, их можно посмотреть в официальном сообществе "Медиаполис" ВКонтакте.

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# кино , онлайн-кинотеатр , фильмы

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