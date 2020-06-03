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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Железнодорожный вокзал в Тюмени продезинфицировали спасатели

Общество, 17:41 03 июня 2020

МЧС по Тюменской области | Фото: МЧС по Тюменской области

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Полную дезинфекцию железнодорожного вокзала провели сотрудники специализированной пожарно-спасательной части 3 июня. Обработка безопасными для здоровья человека хлорсодержащими веществами проводилась с помощью ранцевых установок, сообщает МЧС по Тюменской области.

Дезинфицирующие средства распылили на все поверхности в кассовых залах, зонах ожидания, входных группах, лестницах, а также на территорию перед вокзалом.

Ранее личный составом МЧС проводил дезинфекцию лечебных учреждений Тюмени, аэропорта Рощино и железнодорожных вокзалов Ялуторовска, Ишима и Заводоуковска. В общей сложности обработано более 24 тыс. 700 кв. метров.

Все работы согласованы с оперативным штабом, специалистами Роспотребнадзора и департамента здравоохранения Тюменской области.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , дезинфекция , железнодорожный вокзал , коронавирус

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