Железнодорожный вокзал в Тюмени продезинфицировали спасатели

| Фото: МЧС по Тюменской области | Фото: МЧС по Тюменской области

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Полную дезинфекцию железнодорожного вокзала провели сотрудники специализированной пожарно-спасательной части 3 июня. Обработка безопасными для здоровья человека хлорсодержащими веществами проводилась с помощью ранцевых установок, сообщает МЧС по Тюменской области.

Дезинфицирующие средства распылили на все поверхности в кассовых залах, зонах ожидания, входных группах, лестницах, а также на территорию перед вокзалом.

Ранее личный составом МЧС проводил дезинфекцию лечебных учреждений Тюмени, аэропорта Рощино и железнодорожных вокзалов Ялуторовска, Ишима и Заводоуковска. В общей сложности обработано более 24 тыс. 700 кв. метров.

Все работы согласованы с оперативным штабом, специалистами Роспотребнадзора и департамента здравоохранения Тюменской области.