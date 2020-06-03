Более пяти с половиной тысяч исследований на COVID-19 проведены в Тюменской области за сутки
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206 тыс. 64 исследования на COVID-19 проведено в Тюменской области. За прошедшие сутки количество тестирований увеличилось более чем на пять с половиной тысяч, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Как отмечают в ведомстве, регион уже долгое время входит в список лидеров по тестированию населения на коронавирус. Для этого используются самые современные методы диагностики.
Своевременная диагностика инфекции - одно из важнейших мероприятий в сложившейся эпидемиологической ситуации. Анализы проводятся методом полимеразной цепной реакции. Это эффективный и давно применяемый способ идентификации многих вирусных заболеваний.
Для исследования берется носоглоточный мазок, если у пациента выявлен коронавирус, для выписки и подтверждения выздоровления необходимо два отрицательных результата.