  • 3 июня 20203.06.2020среда
  • В Тюмени 11..13 С 1 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Более пяти с половиной тысяч исследований на COVID-19 проведены в Тюменской области за сутки

Общество, 14:48 03 июня 2020

mos.ru | Фото: mos.ru

Далее в сюжете Более двух с половиной миллионов просмотров собрали показы онлайн-кинотеатра

206 тыс. 64 исследования на COVID-19 проведено в Тюменской области. За прошедшие сутки количество тестирований увеличилось более чем на пять с половиной тысяч, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Как отмечают в ведомстве, регион уже долгое время входит в список лидеров по тестированию населения на коронавирус. Для этого используются самые современные методы диагностики.

Своевременная диагностика инфекции - одно из важнейших мероприятий в сложившейся эпидемиологической ситуации. Анализы проводятся методом полимеразной цепной реакции. Это эффективный и давно применяемый способ идентификации многих вирусных заболеваний.

Для исследования берется носоглоточный мазок, если у пациента выявлен коронавирус, для выписки и подтверждения выздоровления необходимо два отрицательных результата.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# диагностика , коронавирус , Роспотребнадзор , тестирование

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:04 03.06.2020Более двух с половиной миллионов просмотров собрали показы онлайн-кинотеатра
15:53 03.06.2020Сотрудники МЧС проводят для юных тюменцев онлайн-уроки безопасности
15:45 03.06.2020Горожан призывают проголосовать за проекты благоустройства Тюмени
15:26 03.06.2020Более пятидесяти тысячи рублей на помощь детям собрали тюменцы