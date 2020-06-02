  • 2 июня 20202.06.2020вторник
  • В Тюмени 12..14 С 2 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Продажу защитных масок и перчаток организовали в поездах и на вокзалах

Общество, 17:21 02 июня 2020

СвЖД | Фото: СвЖД

Продажу средств индивидуальной защиты, в том числе защитных масок, перчаток, антисептических средств, организовали на вокзалах и в поездах дальнего следования холдинга "РЖД", сообщает Свердловская железная дорога.

На вокзалах СвЖД индивидуальные наборы, в которые входят одноразовые перчатки, маска и антисептическая салфетка, можно приобрести у дежурного помощника начальника вокзала. Кроме того, на вокзале Екатеринбург наборы продают в справочно-информационном центре, в камере хранения, бизнес-зале и антикафе. На вокзале Тюмень – в справочном бюро, бизнес-зале и санитарной комнате, на вокзалах Пермь-2 и Сургут – в камере хранения и справочном бюро. В комнатах длительного отдыха на вокзалах Тюмень, Тобольск, Серов, Камышлов и Каменск-Уральский такой набор входит в стоимость проживания.

Чтобы приобрести средства индивидуальной защиты в поездах дальнего следования (в том числе формирования Уральского филиала АО "ФПК"), необходимо обратиться к проводнику вагона. В ближайшие недели защитные маски и перчатки можно будет купить уже во всех поездах дальнего следования на всей сети российских железных дорог.

Для информирования пассажиров о мерах профилактики и защиты в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации на вокзалах, станциях и в поездах делаются объявления по громкоговорящей связи, а также размещены памятки.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# коронавирус , поезда , РЖД

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:40 02.06.2020Школьники региона участвуют в олимпиаде "Юниор" дистанционно
17:21 02.06.2020Продажу защитных масок и перчаток организовали в поездах и на вокзалах
17:03 02.06.2020Дни правовой помощи детям проходят в Армизонском районе
17:00 02.06.2020Заводоуковские библиотеки доставят книги на дом