Продажу защитных масок и перчаток организовали в поездах и на вокзалах

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Продажу средств индивидуальной защиты, в том числе защитных масок, перчаток, антисептических средств, организовали на вокзалах и в поездах дальнего следования холдинга "РЖД", сообщает Свердловская железная дорога.

На вокзалах СвЖД индивидуальные наборы, в которые входят одноразовые перчатки, маска и антисептическая салфетка, можно приобрести у дежурного помощника начальника вокзала. Кроме того, на вокзале Екатеринбург наборы продают в справочно-информационном центре, в камере хранения, бизнес-зале и антикафе. На вокзале Тюмень – в справочном бюро, бизнес-зале и санитарной комнате, на вокзалах Пермь-2 и Сургут – в камере хранения и справочном бюро. В комнатах длительного отдыха на вокзалах Тюмень, Тобольск, Серов, Камышлов и Каменск-Уральский такой набор входит в стоимость проживания.

Чтобы приобрести средства индивидуальной защиты в поездах дальнего следования (в том числе формирования Уральского филиала АО "ФПК"), необходимо обратиться к проводнику вагона. В ближайшие недели защитные маски и перчатки можно будет купить уже во всех поездах дальнего следования на всей сети российских железных дорог.

Для информирования пассажиров о мерах профилактики и защиты в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации на вокзалах, станциях и в поездах делаются объявления по громкоговорящей связи, а также размещены памятки.