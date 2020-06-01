В Тюмени в гипермаркете "Леруа Мерлен" проверили ограничение торговых площадей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Магазины, открывшиеся во время второго этапа снятия ограничений, проверяют в Тюмени представители регионального департамента потребительского рынка и туризма, а также городской администрации и областного управления Роспотребнадзора.

1 июня комиссия посетила гипермаркет "Леруа Мерлен" на ул. Дмитрия Менделеева, 1. Поводом для проверки стало возобновление работы до начала снятия ограничений и нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

Напомним, ранее в мае в магазине был осуществлен допуск покупателей в зал. На начало открытия магазина (на первом этапе снятия ограничений) площадь не допускает этого. Специалисты департамента потребительского рынка и туризма тогда составили протокол по ст. 20.6.1 КоАП РФ за торговлю в зале площадью более 400 кв. м.

На полученные замечания руководство гипермаркета отреагировало, выявленные нарушения постарались устранить. Так, с 31 мая вход в магазин разрешен группами, внутри могут находиться не более 200 человек.

Контролируется также наличие у покупателей масок. Чтобы не нарушать ограничение по площади (общая площадь залов гипермаркета около 5 тыс. кв. м), пространство для передвижения покупателей ограничили сеткой, закрыв вход в залы - необходимый товар покупателям приносят продавцы.

"К старту второго этапу снятия ограничений магазины меняют формат работы, сокращают площади, ограничивают число посетителей," - рассказал директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Александр Сидоров.

Члены комиссии провели замеры проходов обычной и лазерной рулеткой. Площадь, оставшаяся для перемещения людей, составила немногим более 750 кв. м.

"Повторная проверка показала, что площади торгового объекта соответствуют имеющимся ограничениям. Также соблюдается ограничение на единовременное пребывание посетителей. Тем не менее, ранее в отношении гипермаркета возбуждены производства об административных правонарушениях. Кроме того, решается вопрос об административной приостановке деятельности гипермаркета", - добавил Александр Сидоров.

Николай Ступников