Роспотребнадзор: в Тюменской области наблюдается тенденция к снижению заболеваемости COVID-19

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тенденция к снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией наблюдается в Тюменской области. Область переходит на второй этап снятия ограничительных мер и ослабления режима повышенной готовности, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Региону удалось добиться необходимых показателей, чтобы перейти к следующему этапу. Коэффициент распространения инфекции составил 0,64, показатель наличия свободного коечного фонда для лечения больных – 58,9 %, охват тестированием населения – 330,7 на 100 тыс.населения.

Тюменская область на протяжении долгого времени входит в список лидеров России по количеству проведенных исследований на COVID-19. Всего в регионе проведено более 195 тыс. тестирований.

"Сегодня начинают работать магазины непродовольственной торговли площадью до 800 квадратных метров, автошколы и другие организации дополнительного профессионального образования. В школах допускается проведение очных индивидуальных консультаций для одиннадцатиклассников (подготовка к ЕГЭ), в поликлиниках частично возобновляется плановый прием", - говорят в региональном Роспотребнадзоре.

Сотрудники службы напоминают жителям, что в области продолжает действовать обязательный масочный режим. Граждане при нахождении в общественных местах, в транспорте, магазинах, аптеках, при получении услуг и приобретении товаров должны обязательно использовать маски, ведь нарушение режима может привести к подъему заболеваемости и отмене второго этапа снятия ограничений.