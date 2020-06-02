Ишимский "Кентавр" скоро откроет теплый манеж и переедет в новую конюшню

| Фото: конный клуб "Кентавр" | Фото: конный клуб "Кентавр"

В Ишиме продолжается строительство теплого манежа на средства президентского гранта в размере 6 млн 710 тыс. 950 рублей. Также возводится новая конюшня на собственные средства Ишимской городской общественной организации "Федерация конного спорта" и конного клуба "Кентавр".

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала ее президент и автор проекта Евгения Пшеничникова.

По ее словам, переезд в конюшню и открытие манежа запланировано на осень. В конюшне предстоит залить бетонный пол и сделать перегородки денников. Чтобы ускорить процесс, она приглашает к участию предпринимателей.

"Типовой манеж для иппотерапии, бескаркасный ангар 22 на 40 метров, мы называем его купол, возвели полностью. Утеплили на 25 процентов. Проект по лечению детей-инвалидов и комплексной реабилитации и помощи семье посредством иппотерапии "На лошадке в здоровую жизнь" в связи с пандемией коронавируса пока реализуется частично и онлайн", - отметила Евгения Пшеничникова.

По ее словам, более 51 тыс. 500 человек присоединились к прямым эфирам и видеотрансляциям из конного клуба, которые провели участники проекта.

На занятиях тренер Лия Шарапова и волонтеры познакомили ребят и взрослых с лошадьми и устройством конюшни, правилами посадки и спешивания, техникой безопасности и правилами поведения во время занятий верховой едой.

На ура прошла "Ночь на конюшне", приуроченная к 9 мая. Посетителям рассказали, что вместе с людьми на Великой Отечественной войне службу несли не только лошади, но и верблюды. Познакомили участников с местным верблюдом Добрыней и показали театр теней прямо из конюшни под лошадиное фырканье, постукивание копыт и шелест сена.

Желающие приняли участие в мастер-классах по рисованию лошади карандашом и изготовление славянской лошадки-амулета из ниток.

Организаторы добавили, что к трансляциям присоединились не только участники проекта и жители Ишима, но и граждане самых разных стран: Казахстана, Беларуси, Украины, Польши, Германии, Турции, США, Швеции, Молдовы, Канады, Литвы и Финляндии.

Инна Кондрашкина