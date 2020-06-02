Добровольцы-военнослужащие испытают вакцину от коронавируса

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Минобороны отобрало добровольцев для проведения клинических испытаний уникальной отечественной вакцины от COVID-19, сообщает РИА Новости.

Это 50 военнослужащих, в том числе пять женщин. Все добровольцы прошли обследование и тестирование.

Испытания планируется провести на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института ведомства, где ранее изучали вакцины от лихорадки Эбола и ближневосточного синдрома.

Первая группа военных-добровольцев заедет на базу для обследования и подготовки к эксперименту 3 июня.