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Добровольцы-военнослужащие испытают вакцину от коронавируса

Общество, 17:59 02 июня 2020

РИА Новости | Фото: РИА Новости

Минобороны отобрало добровольцев для проведения клинических испытаний уникальной отечественной вакцины от COVID-19, сообщает РИА Новости.

Это 50 военнослужащих, в том числе пять женщин. Все добровольцы прошли обследование и тестирование.

Испытания планируется провести на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института ведомства, где ранее изучали вакцины от лихорадки Эбола и ближневосточного синдрома.

Первая группа военных-добровольцев заедет на базу для обследования и подготовки к эксперименту 3 июня.

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# вакцина , испытания , коронавирус

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