Тюменские врачи вылечили от COVID-19 более половины заболевших

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922 человека, это больше половины заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Тюменской области, вылечились от инфекции с начала пандемии, сообщает оперативный штаб региона.

За сутки выздоровели 53 человека. Количество новых случаев заболевания составило 41, всего с начала пандемии – 1 тыс. 702.

На лечении в настоящее время находятся 784 пациента, из них трое детей. Семь пациентов - в тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ.

В обсерваторах находятся 301 человек, из них 11 детей. 2 тыс. 649 жителей региона остаются под медицинским наблюдением, 3 тыс. 434 человека находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались восемь пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.