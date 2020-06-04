49 случаев COVID-19 зарегистрировано в Тюменской области за сутки

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Далее в сюжете В Тюменской области число случаев заболевания COVID-19 достигло 1798

49 случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявили в Тюменской области за минувшие сутки, сообщает оперативный штаб Москвы.

Всего в России, по данным на 4 июня, зафиксирован 8 тыс. 831 новый случай коронавируса в 85 регионах. 38,2 % заболевших не имели клинических проявлений. Летальных исходов - 169, полностью выздоровели 8 тыс. 666 человек.

Лидирует по заболевшим, по-прежнему, Москва - 1 тыс. 998 человек, в Московской области выявили 767 случаев, в Санкт-Петербурге - 375.

В Свердловской области прирост составил 298 человек, в Югре - 140, в Челябинской области - 113, на Ямале - 55, в Курганской области - 4.

Всего в России зарегистрировано 441 тыс. 108 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 5 тыс. 384 летальных исходов, выздоровели 204 тыс. 623 человек.