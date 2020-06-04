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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области число случаев заболевания COVID-19 достигло 1798

Общество, 13:12 04 июня 2020

www.mos.ru

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В Тюменской области за сутки зафиксировано 49 случаев заражения коронавирусом, с момента начала пандемии выявлено 1 тыс. 798, сообщает оперативный штаб.

21 человек выздоровел, за весь период – 983 человека.

На лечении с диагнозом коронавирусная инфекция в настоящее время находятся 9 детей. Пять пациентов - в тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ.

В обсерваторах находятся 300 человек, из них 13 детей. 2 тыс. 225 жителей региона остаются под медицинским наблюдением, 3 тыс. 593 человека находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 9 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

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# коронавирус

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