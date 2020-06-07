В Ялуторовске стартует онлайн-конкурс "В объективе любовь"

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Онлайн-конкурс "В объективе любовь" стартует в Ялуторовске с 8 июня. Организаторы - Молодежный социально-деловой центр будут принимать фотографии от жителей города до 29 июня.

"Данный конкурс посвящен Дню семьи, любви и верности. Он напомнит о предстоящем празднике, люди будут делать семейные фото или пересматривать и выбирать из старых. Это же замечательно. Конкурс проводится в двух возрастных группах: до 17 лет, 18 лет и старше. Каждый участник может выставить не более трех работ на конкурс", - рассказала в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила специалист по работе с молодежью, куратор конкурса Татьяна Исакова.

У конкурса предусмотрены номинации: "Гармония, забота и любовь" (о самых приятных, трогательных моментах проявлений любви и заботы ваших близких); "Семейные традиции" (о семейной традиции, совместном виде творчества); "Моя семья – мое богатство" (фотографии больших семей, многодетных семей, нескольких поколений одной семьи вместе).

Экспертная комиссия при оценке представленных фотографий учитывает следующие критерии: соответствие теме фотоконкурса; оригинальность композиционного решения (найдена оригинальная форма представления темы); общее восприятие; художественный уровень произведения; оригинальность идеи и содержание работы; качество изображения (четкость, ясность изображения).

Участники конкурса должны направить свои работы в специально созданный альбом в группе Молодежный центр Ялуторовска.

Итоги онлайн-конкурса "В объективе любовь" подведут 1 июля. Победителям в каждой номинации и возрастной группе организаторы вручат дипломы и подарки.

Анжела Лебедева