  • 4 июня 20204.06.2020четверг
  • В Тюмени 12..14 С 2 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

На онлайн-лекции расскажут о ялуторовском скульпторе Владимире Шарапове

Общество, 15:58 04 июня 2020

"Ялуторовский острог" во ВКонтакте | Фото: "Ялуторовский острог" во ВКонтакте

Онлайн-лекция "Ялуторовск – родина талантов" начнется 4 июня в 18 часов, сообщает Ялуторовский острог.

Прямой эфир посвящен одному из известных и талантливых людей Тюменской области – скульптору Владимиру Шарапову.

"Слушателей ждет не просто лекция о биографии, а интересный рассказ ученицы от первого лица – экскурсовода Ялуторовского острога Елены Крикуновой", – рассказали в остроге.

Эфир посвящен дню рождения мастера и предстоящему Дню города Ялуторовска. Трансляции пройдут в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники, Instagram.

Возрастное ограничение: 0+.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# искусство , скульптура , Ялуторовский острог

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:40 04.06.2020Уличное освещение модернизируют в Аромашево
16:29 04.06.2020Тюменцы задолжали Водоканалу почти семьсот миллионов рублей
16:03 04.06.2020Тюменскую семью с десятью детьми президент наградил орденом
15:58 04.06.2020На онлайн-лекции расскажут о ялуторовском скульпторе Владимире Шарапове