На онлайн-лекции расскажут о ялуторовском скульпторе Владимире Шарапове
| Фото: "Ялуторовский острог" во ВКонтакте
Онлайн-лекция "Ялуторовск – родина талантов" начнется 4 июня в 18 часов, сообщает Ялуторовский острог.
Прямой эфир посвящен одному из известных и талантливых людей Тюменской области – скульптору Владимиру Шарапову.
"Слушателей ждет не просто лекция о биографии, а интересный рассказ ученицы от первого лица – экскурсовода Ялуторовского острога Елены Крикуновой", – рассказали в остроге.
Эфир посвящен дню рождения мастера и предстоящему Дню города Ялуторовска. Трансляции пройдут в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники, Instagram.
Возрастное ограничение: 0+.