Роспотребнадзор проверит, доступны ли тюменцам полезные продукты

| Фото: mcx.ru | Фото: mcx.ru

Оценку доступности населению отечественной еды с высокой пищевой ценностью проведет управление Роспотребнадзора по Тюменской области в июне, сообщает ведомство.

Исследование состоится в рамках реализации федерального проекта "Укрепление общественного здоровья" в составе нацпроекта "Демография".

Специалисты управления совместно со студентами Института промышленных технологий и инжиниринга заполнят анкеты о наличии пищевых продуктов в торговых точках и их стоимости.

В мониторинге примут участие более 800 объектов продовольственной торговли на территории области. Список торговых точек сформируют методом случайной выборки в зависимости от численности населения.

В перечень необходимых по пищевой ценности продуктов вошли хлеб, овощи, фрукты, ягоды, мясо, мясопродукты, молоко, молочные продукты, яйца и рыба. Эксперты лабораторно оценят их качество и безопасность.