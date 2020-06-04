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Роспотребнадзор проверит, доступны ли тюменцам полезные продукты

Общество, 18:00 04 июня 2020

mcx.ru | Фото: mcx.ru

Оценку доступности населению отечественной еды с высокой пищевой ценностью проведет управление Роспотребнадзора по Тюменской области в июне, сообщает ведомство.

Исследование состоится в рамках реализации федерального проекта "Укрепление общественного здоровья" в составе нацпроекта "Демография".

Специалисты управления совместно со студентами Института промышленных технологий и инжиниринга заполнят анкеты о наличии пищевых продуктов в торговых точках и их стоимости.

В мониторинге примут участие более 800 объектов продовольственной торговли на территории области. Список торговых точек сформируют методом случайной выборки в зависимости от численности населения.

В перечень необходимых по пищевой ценности продуктов вошли хлеб, овощи, фрукты, ягоды, мясо, мясопродукты, молоко, молочные продукты, яйца и рыба. Эксперты лабораторно оценят их качество и безопасность.

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# безопасность , качество , продукты питания , Управление Роспотребнадзора

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