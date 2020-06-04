Тобольскую студентку задержали с наркотиками в Тюмени

| Фото: prokhmao.ru | Фото: prokhmao.ru

Уроженка Тобольска, студентка одного из техникумов Тюмени задержана полицейскими по подозрению в хранении наркотиков, сообщает городское УМВД.

Ночью 3 июня экипаж ГИБДД остановил для проверки документов автомобиль KIA Rio. Водитель и пассажир заметно нервничали и вызвали подозрение у полицейских. Было принято решение о досмотре. В результате, в присутствии понятых у пассажирки иномарки был изъят сверток. Его содержимое направили на исследование, эксперт установили, что это синтетический наркотик массой около трех граммов.

Девушка задержана, в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное хранение наркотических средств, совершенное в крупном размере". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.