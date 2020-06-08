Тюменский "Рубин" может начать выступление в чемпионате ВХЛ в сентябре

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Новый сезон Высшей хоккейной лиги среди мужских команд может стартовать в сентябре 2020 года, сообщает пресс-служба ХК "Рубин".

Предварительные сроки проведения всероссийских соревнований сезона 2020/2021 объявило руководство ВХЛ. Первенство Высшей хоккейной лиги стартует 11 сентября 2020 года, закончится 25 апреля 2021 года. "ВХЛ — Кубок Шелкового пути" начнется 4 сентября 2020 года, завершится 30 апреля 2021 год.

Данные сроки являются предварительными. Окончательное решение будет принято после утверждения составов участников и структур проведения данных соревнований, а также с учетом эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции как в России, так и в странах, чьи клубы представлены в ВХЛ.