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Тюменский "Рубин" может начать выступление в чемпионате ВХЛ в сентябре

Спорт, 17:02 08 июня 2020

ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Новый сезон Высшей хоккейной лиги среди мужских команд может стартовать в сентябре 2020 года, сообщает пресс-служба ХК "Рубин".

Предварительные сроки проведения всероссийских соревнований сезона 2020/2021 объявило руководство ВХЛ. Первенство Высшей хоккейной лиги стартует 11 сентября 2020 года, закончится 25 апреля 2021 года. "ВХЛ — Кубок Шелкового пути" начнется 4 сентября 2020 года, завершится 30 апреля 2021 год.

Данные сроки являются предварительными. Окончательное решение будет принято после утверждения составов участников и структур проведения данных соревнований, а также с учетом эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции как в России, так и в странах, чьи клубы представлены в ВХЛ.

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# ВХЛ , ХК Рубин , хоккей

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