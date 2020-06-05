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Двух человек спасли на пожаре в нежилом доме в Тюмени

Происшествия, 10:47 05 июня 2020

ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Двух человек спасли на пожаре в нежилом деревянном доме на ул. Харьковская в Тюмени 5 июня.

Информация о пожаре поступила в 0 часов 57 минут. Горел нежилой двухэтажный дом №53.

"Пожарные подразделения работали по повышенному номеру вызова. Были спасены два человека", – рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев.

В тушении пламени принимали участие 34 сотрудника. Было задействовано 11 единиц основной и специальной пожарной техники. Для бесперебойной подачи воды прокладывались магистральные линии. Площадь пожара составила 360 кв. метров.

Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Инна Пахомова

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

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