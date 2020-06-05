Ремонт мест отдыха ведут в тюменских городских лесах

| Фото: rosleshoz.gov.ru/ | Фото: rosleshoz.gov.ru/

14 мест отдыха обустроено для комфортного и безопасного отдыха на территории тюменских городских лесов. Они оборудованы беседками, мангалами, качелями, туалетами, бесплатны и общедоступны, сообщает администрация Тюмени со ссылкой на "ЛесПаркХоз".

Адреса можно уточнить на официальном портале администрации Тюмени или в программе 2Гис-Тюмень. В период с 25 мая по 10 июля на местах отдыха выполняется ремонт, покраска малых архитектурных форм, замена прогоревших мангалов, также ремонт туалетов, включающий ремонт конструкции туалетов и устройство выгребных ям.

Жителям и гостям Тюмени напоминают, что на территории лесов Тюменской области с 10 апреля установлен пожароопасный сезон. Не допускается разведение огня вне отведенных мест, выжигание сухой травянистой растительности, сжигание горючих отходов, мусора, тары. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах повлечет предупреждение или административный штраф на граждан в размере от 1,5 тыс. до 5 тыс. рублей; на должностных лиц – от 10 тыс. до 40 тыс. рублей; на юридических лиц – от 50 тыс. до 500 тыс. рублей, в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.

С начала пожароопасного сезона патрульные группы "ЛесПаркХоза" проводят ежедневный объезд территории городских лесов. В праздничные и выходные объезд к ним присоединяются сотрудники ГИБДД по Тюменской области.

При обнаружении возгорания необходимо сообщить об этом по телефонам 112, 01.